Перишич сдал положительный тест на коронавирус перед 1/8 финала Евро против Испании
Форвард сборной Хорватии Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.
Медицинская служба сборной изолировала Перишича от других членов сборной. 32-летний футболист проведет 10 дней на самоизоляции и не будет участвовать в матчах сборной Хорватии. Все остальные члены сборной Хорватии стали отрицательные тесты.
В трех матчах группового турнира Перишич забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Сборная Хорватии в 1/8 финала Евро встретится с Испанией. Встреча пройдет 28 июняв Копенгагене и начнется в 19:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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