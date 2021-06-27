Италия установила новый рекорд по количеству матчей без поражений подряд
Сборная Италии победила команду Австрии (2:1 д. в.) в 1/8 финала Евро-2020. Итальянцы продлили серию без поражений до 31 матча. Это новый рекорд команды.
Как сообщает Opta, сборная установила рекорд под руководством Роберто Манчини. Он превзошел результат двукратного чемпиона мира Витторио Поццо, при котором Италия в 1939 году установила отметку в 30 матчей кряду без поражений. Третьим в этом рейтинге идет Марчелло Липпи (25).
В 1/4 финала итальянцы сыграют с победителем пары Бельгия — Португалия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю