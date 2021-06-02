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Отец Сафонова — о вызове Матвея на Евро: «Надеюсь, что в будущем он станет основным вратарем сборной»

12:25
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Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова прокомментировал попадание сына в окончательную заявку сборной на Евро-2020.

«Видел эту новость. Конечно, мне приятно. Матвей сам говорил, что вызов в сборную был для него сюрпризом. Он не ожидал этого. Особенно приятно, что этот вызов был после всех трудностей, которые прошел Матвей. Радует, что в него поверили тренера и дали возможность дебютировать вчера. Надеюсь, что в будущем он станет основным вратарем сборной. Каждый родитель мечтает об этом», — сказал Евгений «СЭ».

Вчера, 1 июня, Матвей Сафонов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Польши. Сегодня тренерский штаб сборной включил 22-летнего голкипера в окончательную заявку команды на Евро-2020.

(Владимир Пушкарев)

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