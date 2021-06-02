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Слуцкий назвал заслуженным вызов Дюпина и Макарова в сборную России на Евро-2020

12:15
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров заслуженно попали в окончательный состав национальной команды на Евро-2020.

«Я всегда говорю, что это очень приятно, когда игроки из твоей команды получают вызов в сборную, тем более на такой знаковый турнир, как чемпионат Европы. С одной стороны, это награда за тот каждодневный труд, который они проделывают в течение сезона, с другой — огромная ответственность перед всей страной.

Юрий Дюпин уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте, поэтому для него этот вызов особенно важен. Денис Макаров, безусловно, тоже заслужил своей игрой, он проводил по сути свой первый полноценный сезон в премьер-лиге и провел его очень ярко", — цитирует Слуцкого ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11535193

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