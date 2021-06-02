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Губерниев высказался о товарищеском матче сборной России с Польшей

12:35
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат товарищеского матча сборной России против Польши (1:1). В составе российской команды единственный гол забил Вячеслав Караваев.

«Итоги футбольного матча Польша — Россия — 1:1! Пока смотреть грустно. И тех и других. Но редко, когда таскают кирпичи под строительство стены и месят цемент — это вызывает бурю восхищения. Пока прямо совсем черновой процесс! Тренер скажет — такие матчи не надо смотреть. Смотреть действительно пока непросто, но команда под нагрузкой и надеемся, что все будет хорошо!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

5 июня сборная России проведет еще один товарищеский матч против Болгарии в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2230

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры