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Орлов считает, что Черчесов переоценил свои возможности

22:10

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

— А вы не считаете, что Черчесов переоценил выход в четвертьфинал на домашнем ЧМ?

— Конечно, переоценил свои возможности. И даже после матча с Данией сейчас ему казалось, что он не проиграл... А если человек не дает себе реальный отчет произошедшего, какие выводы он сделает? Это и сработало против него. Та пресс-конференция...

Не думаю, что была какая-то конкретная установка его убрать. Но его слова и неумение разговаривать с журналистами... Ну это же составная часть работы главного тренера — нормально общаться с прессой! Неужели это непонятно?! Ты же тренер национальной команды. Почему ничего не объяснил болельщикам? Дипломатичнее надо быть, мудрее, — сказал Орлов.

Полностью интервью Геннадия Орлова — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rusteam/reviews/sbornaya-rossii-telekommentator-gennadiy-orlov-ob-uvolnenii-cherchesova-intervyu-1809896/

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости