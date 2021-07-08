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Линекер высказался о падении Стерлинга в матче с Данией

21:45

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу скандального пенальти, назначенного в ворота сборной Дании в 1/2 финала чемпионата Европы против Англии (1:2 ДВ) за падение нападающего Рахима Стерлинга.

«Не понимаю, о чем речь. За такое можно было и два пенальти поставить», — написал Линекер под видео.

В финале англичане сыграют со сборной Италии. Матч состоится 11 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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