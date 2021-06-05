Орлов: «Если Россия проскочит Бельгию, то ее уже будет не остановить»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

«Конечно, мы желаем, чтобы сборная России вышла из группы. Но там же еще датчане сильные, причем матч будет в Дании, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». - Но если мы проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить. Тогда ребята поверят в свои силы. Советских футболистов что всегда подводило? На тренировках они показывали фантастические удары и все прочее. Но во время матча не хватало психологической устойчивости. Мне кажется, на чемпионате мира ребята поняли, что могут многое.

Кузяев, Оздоев — это средние игроки, но они все равно входят в костяк сборной. Плюс Жирков, Дзюба. Они все уже поверили в свои силы. Дай бог, станем побеждать, и крылья будут вырастать по ходу турнира. Но для этого надо хорошо подготовиться. Все зависит от игроков, у которых еще есть неделя до турнира. То, что играют дома, — это 50 процентов мотивации".

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч против команды Болгарии. Игра станет последней перед стартом чемпионата Европы по футболу.

Игра Россия — Болгария пройдет сегодня и начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В первом матче Евро-2020 сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с бельгийцами (12 июня).