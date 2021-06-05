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Широков заявил, что товарищеский матч с Болгарией станет определяющим для сборной России перед Евро

15:13
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что товарищеский матч против Болгарии станет для российской команды определяющим.

«По матчу с Польшей трудно что-то говорить. Они играли вторым составом, но это не так важно. Мы были не в своей лучшей форме, потому что под нагрузками играли. Трудно сказать, что будет дальше. Думаю, матч с болгарами будет более информативным. Будет уже что-то вырисовываться и будет понятно, чего ожидать 12-го числа в матче с Бельгией. Скорее всего тот же состав, что сегодня, и будет играть на Евро. Надо постараться выиграть, чтобы увереннее начать турнир. Будем надеяться на победу.

Глупо ожидать, что с финнами будем играть вторым номером. Желательно, конечно, зацепить очки с бельгийцами. Если их не будет, то надо атаковать и обязательно выигрывать. Тем более это не та команда, которую стоит опасаться. В Копенгагене, в последней игре с Данией сложно предполагать, что будет. Все зависит от турнирных раскладов», — цитирует РБК Широкова.

Сегодня, 5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Болгарией. Начало встречи — в 18.00 (мск).

Сборная России проводит подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На групповой стадии российская команда сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60bb52c69a794762853d4bf2?from=newsfeed

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры