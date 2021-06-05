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Моуринью назвал Францию главным фаворитом Евро: «Когда у вас в команде Мбаппе, очень сложно не выиграть»

14:58
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Известный тренер Жозе Моуринью оценил перспективы сборной Франции на Евро-2020.

«Когда у вас в команде есть Мбаппе, очень трудно не выиграть. Он — один из тех, кто выигрывает матчи и устрашает соперников. Мбаппе постарается доказать всем, что он станет следующим после Месси и Криштиану Роналду. Дешам знает, чего он хочет. Для Франции вылет на любой стадии раньше финала — уже провал. У Дешама серьезные принципы, дисциплина в команде. Я не вижу слабых сторон у Франции, эта команда должна выиграть Евро. Если этого не произойдет, то турнир можно признать для французов неудачным», — приводит The Sun слова Моуринью.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На групповой стадии турнира Франция сыграет с Германией, Венгрией и Португалией.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/15165407/jose-mourinho-euro-2020-expert-guide-england/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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