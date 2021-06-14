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Никифоров — о поражении сборной России: «Бельгия справилась бы даже без Лукаку»

09:50
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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Никифоров подвел итог первого матча национальной команды на чемпионате Европы, в котором она уступила бельгийцам со счетом 0:3.

Станислав Черчесов.«Уверен, Стас знает, что сказать игрокам перед матчем с финнами». Никифоров — о сборной России

«То, что дома и стены помогают, известно всем. Но не в случаях, когда тебе противостоит соперник, чей игровой уровень и подбор исполнителей на голову выше. Сегодняшняя Бельгия — это сборная сильнейших европейских клубов. И даже потеря таких ключевых игроков, как Витсель и Де Брейне, не влияет на ее мощь. Рискну предположить, что даже и без Лукаку команда Мартинеса сделала бы свое дело, имея в составе Мертенса, Менье, братьев Азар, Куртуа», — сказал Никифоров «СЭ».

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали. В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Александр Львов)

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