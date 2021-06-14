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Мората считает, что для решения больших задач всегда важен элемент удачи

09:42

Нападающий сборной Испании Альваро Мората перед матчем первого тура Евро-2020 против Швеции отметил важность удачи.

«В последнее время сборная забивает не так часто, но мы не слишком даем сопернику волю у своих ворот. Часто все решают считаные сантиметры. Оппонентам очень тяжело добиваться побед в матчах со сборной Испании, плюс для решения больших задач всегда важен элемент удачи», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.

Матч Испания — Швеция пройдет в понедельник, 14 июня, на Олимпийском стадионе в Севилье. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024453--spain-vs-sweden/

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Евгений Козинов все материалы автора
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