Мората считает, что для решения больших задач всегда важен элемент удачи

Нападающий сборной Испании Альваро Мората перед матчем первого тура Евро-2020 против Швеции отметил важность удачи.

«В последнее время сборная забивает не так часто, но мы не слишком даем сопернику волю у своих ворот. Часто все решают считаные сантиметры. Оппонентам очень тяжело добиваться побед в матчах со сборной Испании, плюс для решения больших задач всегда важен элемент удачи», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.

Матч Испания — Швеция пройдет в понедельник, 14 июня, на Олимпийском стадионе в Севилье. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.