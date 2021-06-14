Мората считает, что для решения больших задач всегда важен элемент удачи
09:42
Нападающий сборной Испании Альваро Мората перед матчем первого тура Евро-2020 против Швеции отметил важность удачи.
«В последнее время сборная забивает не так часто, но мы не слишком даем сопернику волю у своих ворот. Часто все решают считаные сантиметры. Оппонентам очень тяжело добиваться побед в матчах со сборной Испании, плюс для решения больших задач всегда важен элемент удачи», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.
Матч Испания — Швеция пройдет в понедельник, 14 июня, на Олимпийском стадионе в Севилье. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024453--spain-vs-sweden/
Опрос
проголосовало: 16941Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю