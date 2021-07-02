Нергор считает, что сборная Дании была единственным явным фаворитом в матчах 1/8 финала Евро-2020
08:28
Полузащитник сборной Дании Кристиан Нергор поделился впечатлениями от матчей 1/8 финала Евро-2020.
«Ни одна сборная не является главным фаворитом, потому что команды довольно равны. Я считаю, что матч Италия — Австрия был захватывающим. Итальянцы были одной из лучших команд, но все же матч перешел в дополнительное время. Швейцария против Франции и Испания против Хорватии — оба матча были напряженными. Мы были единственной командой, которая была явным фаворитом», — приводит слова Нергора официальный сайт УЕФА.
Сборная Дании в 1/8 финала обыграла Уэльс со счетом 4:0. В четвертьфинале датчане встретятся с Чехией. Матч пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 по московскому времени.
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