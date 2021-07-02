Испания — Швейцария: прогноз Андрея Червиченко на матч Евро-2020
08:00
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Швейцарии и Испании.
«Мне кажется, что в этом матче испанцы победят. Думаю, что на вторую сенсацию швейцарцев не хватит, а то получится чемпионат каких-то сенсаций. Сборной Швейцарии будет очень сложно отобрать мяч у соперника. Много голов точно можно не ждать. Испанцы много ошибаются в обороне, но после этого забивают пять мячей. У швейцарцев может не хватить эмоций, все они уже остались в матче с французами. Я считаю, что Испания выйдет в полуфинал», — сказал Червиченко «СЭ».
Матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания состоится 2 июля. Начало в 19:00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 6147Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю