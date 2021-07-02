Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Испания — Швейцария: прогноз Андрея Червиченко на матч Евро-2020

08:00
Теги:

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Швейцарии и Испании.

«Мне кажется, что в этом матче испанцы победят. Думаю, что на вторую сенсацию швейцарцев не хватит, а то получится чемпионат каких-то сенсаций. Сборной Швейцарии будет очень сложно отобрать мяч у соперника. Много голов точно можно не ждать. Испанцы много ошибаются в обороне, но после этого забивают пять мячей. У швейцарцев может не хватить эмоций, все они уже остались в матче с французами. Я считаю, что Испания выйдет в полуфинал», — сказал Червиченко «СЭ».

Матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания состоится 2 июля. Начало в 19:00 по московскому времени.

Швейцария — Испания

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6147
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Матч Чехия — Дания в Баку — это полный бред». Резкое мнение о четвертьфинале Евро-2020
Список погибших в ДТП в Ростовской области 1.07.2021
Туристка раскрыла подробности конфликта с хозяйкой отеля в Анапе
Названа возможная причина смертельного конфликта подростков в Братске
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля