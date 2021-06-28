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Нападающий сборной Испании — об ошибке Уная Симона: «Ошибки — тоже часть футбола, просто когда их делает вратарь, это заметнее»

22:31
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Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (5:3 доп.вр.).

«Все, чего я хотел, — шанс помочь команде, будь то в основе, выходя на замену или сидя на скамейке. Мы все так думаем. Пара человек сыграли совсем мало или вообще не появлялись на поле, но главное, что мы все работаем на успех команды, где бы ни находились.

Ошибка Симона? Ошибки — тоже часть футбола, просто когда их делает вратарь, это заметнее. Мы по-прежнему уверены в Унае. Мне редко приходилось видеть команды, где царило бы такое единство и уверенность в успехе, как у нас здесь», — приводит слова футболиста сайт УЕФА.

Хорватия - Испания

 

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Иван Шитик все материалы автора
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