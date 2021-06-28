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Аспиликуэта — о победе над Хорватией: «Ну и досталось нам сегодня»

22:24
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Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта отличился в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (5:3 доп.вр.). Для него это стал первый гол в карьере за национальную команду.

«Ох, ну и досталось нам сегодня. Уже несколько турниров мы не могли выиграть матч плей-офф. Но теперь «лед тронулся», да еще в матче с вице-чемпионом мира. Обидно пропускать два мяча под конец основного времени, но в дополнительное время мы играли лучше и заслужили выход в следующий круг», — цитирует Аспиликуэту пресс-служба УЕФА.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами. Матч 1/4 финала с участием подопечных Луиса Энрике состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.

Хорватия — Испания

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Иван Шитик все материалы автора
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