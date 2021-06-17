Нападающий Македонии Трайковски: «Будем сражаться за выход из группы»
Нападающий сборной Северной Македонии Александр Трайковски поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Украины.
«Наша команда никогда не сдается. Будем биться до конца, а там посмотрим, что будет дальше. Будем сражаться за выход из группы, чтобы жители нашей страны гордились сборной и праздновали наши успехи на улицах своих городов», — приводит слова Трайковского официальный сайт УЕФА.
После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе C. Украинцы и македонцы не набрали очков.
Матч Украина — Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте. Начало — в 16:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024444--ukraine-vs-north-macedonia/prematch/preview/
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