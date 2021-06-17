Нападающий Македонии Трайковски: «Будем сражаться за выход из группы»

Нападающий сборной Северной Македонии Александр Трайковски поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Украины.

«Наша команда никогда не сдается. Будем биться до конца, а там посмотрим, что будет дальше. Будем сражаться за выход из группы, чтобы жители нашей страны гордились сборной и праздновали наши успехи на улицах своих городов», — приводит слова Трайковского официальный сайт УЕФА.

После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе C. Украинцы и македонцы не набрали очков.

Матч Украина — Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте. Начало — в 16:00 по московскому времени.