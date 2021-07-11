Моуринью: «Саутгейт должен первым выйти из автобуса сегодня, чтобы повести за собой войско»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте перед финальным матчем Евро-2020.

«Саутгейт должен первым выйти из автобуса сегодня, чтобы повести за собой войско. Он должен первым ступить на поле, чтобы игроки почувствовали, что он счастлив оказаться здесь. Несмотря на весь свой опыт, они будут смотреть на него в этом финале. Когда у игроков есть сомнения, они смотрят на тренера, они анализируют его. Они следят, как тренер ведет себя, реагирует», — цитирует Моуринью The Sun.

Финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией состоится сегодня, 11 июля. Начало — в 22.00 (мск).