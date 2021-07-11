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Моуринью: «Саутгейт должен первым выйти из автобуса сегодня, чтобы повести за собой войско»

13:38
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте перед финальным матчем Евро-2020.

«Саутгейт должен первым выйти из автобуса сегодня, чтобы повести за собой войско. Он должен первым ступить на поле, чтобы игроки почувствовали, что он счастлив оказаться здесь. Несмотря на весь свой опыт, они будут смотреть на него в этом финале. Когда у игроков есть сомнения, они смотрят на тренера, они анализируют его. Они следят, как тренер ведет себя, реагирует», — цитирует Моуринью The Sun.

Финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией состоится сегодня, 11 июля. Начало — в 22.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.58

П2

24%

2.55

ТМ 2.5

14%

1.46
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия 1
Аргентина 0
Матч завершен

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года