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«Мне писали — продал родину». Джикия — о том, как в Грузии отнеслись к его выбору в пользу России

10:50
Георгий Джикия и Лионель Месси. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Георгий Джикия и Лионель Месси. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о том, как в Грузии отнеслись к тому, что он принял решение играть за сборную России.

— Меня звали играть за Грузию, — заявил Джикия. — Ездил туда в 2016 году, общались по этому поводу с федерацией. Мне сказали, что я нужен команде, хотели сделать паспорт в ускоренном режиме приказом президента. Кто-то думает, что мне предлагали за это квартиры, деньги и еще что-то, но ничего такого не было. Чисто спортивная составляющая.

В Грузии много писали про это, писали разное. Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Писали ребята из Грузии: «Джика, что бы ни было, очень приятно, что ты добился такого успеха в профессиональной карьере. Это сборная страны с населением 150 миллионов человек, и ты — грузин — будешь там бегать» (смеется).

Хейт тоже был. Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги». Начали приплетать лимит в РПЛ, говорить, что я из-за этого так поступил. Спокойно к этому относился. Родители тоже приняли мой выбор.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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