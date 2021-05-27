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Джикия рассказал, как Акинфеев помог ему освоиться в сборной

10:10
Игорь Акинфеев и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вице-капитан сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о том, как он осваивался в национальной команде, когда получил первый вызов в 2016 году.

— Команда тогда собиралась в гостинице около аэропорта «Шереметьево», — заявил «СЭ» Джикия. — Был одним из немногих в том составе, кто получил первый вызов. А команда была очень приличная, хватало опытных игроков. Было немного странно, тяжело, вообще никого не знал.

Когда уже начались тренировки, Игорь Акинфеев очень хорошо меня подбадривал, подсказывал. Он и прикрикнуть может, если много ошибаешься. Помню, сказал: «Здесь времени на раскачку нет, надо показывать себя с первой тренировки. Давай, не стесняйся, не надо здесь ноги убирать».

На следующий сбор уже ехал после перехода в «Спартак». Стало попроще, вокруг много знакомых ребят.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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