Джикия рассказал, как Акинфеев помог ему освоиться в сборной

Вице-капитан сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о том, как он осваивался в национальной команде, когда получил первый вызов в 2016 году.

— Команда тогда собиралась в гостинице около аэропорта «Шереметьево», — заявил «СЭ» Джикия. — Был одним из немногих в том составе, кто получил первый вызов. А команда была очень приличная, хватало опытных игроков. Было немного странно, тяжело, вообще никого не знал.

Когда уже начались тренировки, Игорь Акинфеев очень хорошо меня подбадривал, подсказывал. Он и прикрикнуть может, если много ошибаешься. Помню, сказал: «Здесь времени на раскачку нет, надо показывать себя с первой тренировки. Давай, не стесняйся, не надо здесь ноги убирать».

На следующий сбор уже ехал после перехода в «Спартак». Стало попроще, вокруг много знакомых ребят.