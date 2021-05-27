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«На трибунах Путин, а я как даю правой в аут». Джикия — об официальном дебюте за сборную России

11:30
Георгий Джикия и Чичарито. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Георгий Джикия и Чичарито. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вице-капитан сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о выступлении на Кубке конфедераций-2017.

— Весь Кубок конфедераций провел в основе, — заявил «СЭ» Джикия. — Помню матч против Новой Зеландии. Играл правого центрального защитника. Матч-открытие, на трибунах Владимир Владимирович, первые секунды, мне дают пас, и я как даю правой в аут. Думаю: нормальное начало...

До сих пор не могу забыть свой момент в игре с Португалией, она была второй в групповом турнире. Идет 92-я минута, мы проигрываем (0:1), Самедов подает угловой, бью головой, и мяч пролетает в полуметре от ворот над перекладиной. Много раз потом пересматривал этот эпизод, но, наверное, ничего бы не изменил, все сделал бы так же. Если бы у меня был еще один такой шанс, не знаю, забил бы или нет. Я был сконцентрирован, боролся с Пепе, хорошо выпрыгнул, пробил. Хотя это сейчас мне кажется, что мяч был близко к воротам, а вы потом пересмотрите — он там улетает куда-то на 20-й ряд.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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