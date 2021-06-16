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Миранчук рассказал, что нужно сделать сборной России для победы над Финляндией

09:12
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, что нужно сделать команде для победы в матче второго тура группового турнира Евро-2020 против Финляндии.

«Поскольку финны большую часть времени склонны обороняться, им комфортно это делать и контратаковать. Мы должны оказать на них давление, чтобы они не смогли убегать в контратаки. Прежде всего, нужно сохранять терпение. Мы должны забить, оказать давление, играть быстро и уверенно, но без суеты», — цитирует официальный сайт УЕФА Миранчука.

Матч Финляндия — Россия состоится сегодня, 16 июня. Начало встречи — в 16.00 (мск).

Финляндия — Россия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024460--finland-vs-russia/

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Иван Торопцев все материалы автора
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