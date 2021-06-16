Сборная России о матче с Финляндией: «Реабилитироваться»

Сборная России перед матчем 2-го тура Евро-2020 против Финляндии опубликовала новый пост в Instagram.

«Реабилитироваться», — подписана афиша матча.

Матч Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первом матче россияне уступили Бельгии (0:3), финны обыграли Данию (1:0).