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Сборная России о матче с Финляндией: «Реабилитироваться»

09:05
Александр Головин. Фото Twitter
Александр Головин. Фото Twitter
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Сборная России перед матчем 2-го тура Евро-2020 против Финляндии опубликовала новый пост в Instagram.

«Реабилитироваться», — подписана афиша матча.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Матч Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первом матче россияне уступили Бельгии (0:3), финны обыграли Данию (1:0).

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи