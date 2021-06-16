Бывший форвард сборной России по футболу Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группы A Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.

Встреча Италия — Швейцария состоится 16 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Итальянцы в первом матче показали очень хороший футбол. На данный момент команда находится в хорошей физической форме, поэтому предпочтение в этой встрече отдаю Италии. Команда по уровню и по классу выше, чем Швейцария. Думаю, что в этой встрече счет будет 3:1 в пользу Италии», — сказал Колыванов «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Италия и Швейцария также играют в одной группе с Уэльсом и Турцией.