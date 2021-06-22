Стало известно, когда Сафонов и Ионов вернутся в расположение «Краснодара» после Евро-2020

Стало известно, когда голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Алексей Ионов приступят к тренировкам с «Краснодаром» после выступления на Евро-2020 в составе сборной России.

«В «Краснодаре» ожидают возвращения Сафонова и Ионова в ближайшие дни, после нескольких дней отдыха. Возможно, они успеют на какую-то часть первого сбора», — сказал собеседник ТАСС.

Сборная России на турнире одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.