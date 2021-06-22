Стало известно, когда Сафонов и Ионов вернутся в расположение «Краснодара» после Евро-2020
20:00
Стало известно, когда голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Алексей Ионов приступят к тренировкам с «Краснодаром» после выступления на Евро-2020 в составе сборной России.
«В «Краснодаре» ожидают возвращения Сафонова и Ионова в ближайшие дни, после нескольких дней отдыха. Возможно, они успеют на какую-то часть первого сбора», — сказал собеседник ТАСС.
Сборная России на турнире одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.
Дополнительная информация:
Результаты опроса
проголосовало: 127916Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
28.0%
Тренер
22.1%
Игроки
3.7%
Отдельные игроки
1.4%
Стечение обстоятельств
1.0%
Никто, это наш уровень
43.9%
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю