Малафеев про Евро-2020: «Вчерашний день заставил испытать весь спектр эмоций»

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от Евро-2020. По его словам, не обошлось без сенсаций.

«Первые сенсации Евро-2020. Плей-офф только начался, а нас уже ждал мини-сюрприз — Дания обыграла Уэльс, — написал Малафеев в Instagram. — При том, что датчане вышли на поле без трех своих лидеров.

Отсутствие ключевых игроков сказалось в начале игры: валлийцы неплохо давили. Но надо отдать должное Касперу Юльманну. Тренер быстро перестроился и на протяжении всего матча сменил три тактические схемы. Результат такой гибкости не заставил себя ждать — разгромная победа 4:0.

После трудного для датчан периода с ЧМ 1998 года и неудачного старта в этом чемпионате Европы, сборная показывает более чем красивый футбол.

На следующий день нас ждала новая сенсация — победа Чехии над Нидерландами. У чехов изначально была грамотно выстроена оборона, они играли дисциплинированно и неплохо атаковали. Голландцы выглядели скромнее. А когда остались в меньшинстве, игра совсем разладилась.

Победа Чехии стала неожиданностью для чемпионата в целом, но не сюрпризом именно этого матча. Вчерашний день заставил испытать весь спектр эмоций и без преувеличения стал главной сенсацией 1/8 чемпионата.

Могли бы вы представить, что сборная Швейцарии, которая с таким трудом вышла из группы с 3-го места, обыграет действующего чемпиона мира? Ничья в основное время была по делу. Швейцарцы показали характер и волю к победе. Евро покинул еще один фаворит турнира. Теперь ждем в Петербурге сборные Швейцарии и Испании.

А пока констатируем факт: три из четырех полуфиналистов чемпионата пятилетней давности уже вылетели. Осталась только Германия, но ей играть уже сегодня с англичанами, поэтому команде Лева будет непросто.

Именно за это мы и любим футбол: он доказывает, что чудеса возможны и всегда есть шанс на победу. Что нас ждет сегодня? Способны нынешние андердоги повторить фокус Дания-1992 и Греция-2004?».