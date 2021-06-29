На Украине отреагировали на критику команды со стороны российского депутата
Известный украинский журналист Артем Франков отреагировал на критику депутата Госдумы Игоря Лебедева в адрес сборной Украины по футболу.
«У нас многие думают, что, так называемые селебрети из Россси, ночью не спят и брызжут желчью в адрес Украины. В России нужно научиться болеть за свою национальную команду. Что касается самого матча, то я жду, что и Украина, и Швеция попытаются сыграть от печки. И мне кажется, всё может дойти до пенальти, как это было со Швейцарией в 2006 году. Ребята, давайте пока оставим политику. И будем называть ошибку своими именами.
Надеюсь, Москва хорошо проведет чемпионат мира по пляжному футболу, где, кстати, Украина примет участие. Будем надеяться на хороший результат, а, может, и на победу», — сказал Франков «СЭ».
Следить за трансляцией матча Швеция — Украина можно будет на сайте «СЭ». Встреча пройдет сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22.00 (по мск). Евро-2020 завершится 11 июля.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю