Локателли повторил жест Роналду и заменил газировку на воду

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли на пресс-конференции после матча Евро-2020 со Швейцарией (3:0) повторил жест нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Как и португалец ранее, итальянец отодвинул рекламные бутылки колы и вместо них поставил бутылку обычной минеральной воды.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021

Футболист «Сассуоло» был признан лучшим игроком матча 2-го тура между Италией и Швейцарией, в котором оформил дубль, и посетил обязательную пресс-конференцию. Роналду во время своей встречи с журналистами перед стартовой встречей на Евро-2020 между Португалией и Венгрией акцентировал внимание на бутылке с водой, подняв ее вверх, а жест дополнил фразой: «Вода, не кола».

По информации Daily Mail, поле этого стоимость акций Coca-Cola упала на 1,6 процента. Компания снизила свою стоимость с 242 до 238 миллиардов долларов, а общие убытки составили 4 миллиарда. Однако эксперты не связывают небольшое падение с жестом Роналду, отмечая, что это обычный рыночный процесс.

Добавим, что видео с Роналду, полузащитником Полем Погба и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым уже стало мемом. Если португалец отодвинул от себя бутылки с колой, а полузащитник сборной Франции убрал со стола спонсорское пиво, то Черчесов открыл одну бутылку колы другой и начал пить. Все три случая произошли на пресс-конференциях во время Евро-2020.