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Видео с Роналду, Погба и Черчесовым стало мемом

12:31
Станислав Черчесов. Фото Reuters
Станислав Черчесов. Фото Reuters
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Видео с участием нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитника Франции Поля Погба и главного тренера российской команды Станислава Черчесова стало популярным мемом.

В видео Роналду отодвигает от себя бутылки с колой, Погба убирает бутылку пива, а Черчесов открывает одну бутылку колы другой и начинает пить. Все три случая произошли на пресс-конференциях во время Евро-2020.

@onezim89

??Криш: Кола-вредно, пейте воду! ?? Погба: Пиво-вредно?? Стас: ... #е#вро2020 #ч#ерчесов #р#оналду #c#ocacola #p#ogba #r#onaldo #c#ola

? оригинальный звук — Мэр Нефтеюганска

На момент публикации новости ролик набрал 2,7 миллиона просмотров в TikTok.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора
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