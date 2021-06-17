Видео с Роналду, Погба и Черчесовым стало мемом
12:31
Видео с участием нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитника Франции Поля Погба и главного тренера российской команды Станислава Черчесова стало популярным мемом.
В видео Роналду отодвигает от себя бутылки с колой, Погба убирает бутылку пива, а Черчесов открывает одну бутылку колы другой и начинает пить. Все три случая произошли на пресс-конференциях во время Евро-2020.
На момент публикации новости ролик набрал 2,7 миллиона просмотров в TikTok.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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