Ллорис доволен игрой сборной Франции без мяча

Капитан сборной Франции Юго Ллорис остался доволен игрой команды в матче Евро-2020 против Германии (1:0). Победу французам принес автогол Матса Хуммельса.

«Оба тайма мы хорошо действовали без мяча — необходимо было, чтобы в обороне участвовал каждый. И к тому же были убедительны в завершении атак.

Главным было взять три очка. Мы и вправду сыграли в командный футбол: особенно пришлось терпеть во втором тайме, когда соперники контролировали мяч и то и дело били мимо. Самое важное мы сделали и должны вдохновиться этим», — цитирует пресс-служба УЕФА Ллориса.

Франция набрала три очка и занимает 2-е место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).