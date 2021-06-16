Дешам оценил игру сборной Франции в матче с Германией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Германии (1:0).

«Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, что они в этой схватке и подтвердили.

Мы были близки и ко второму голу, который привнес бы спокойствия, но и без него мы не сильно пострадали во втором тайме. Получился матч, насыщенный высококлассной и талантливой игрой», — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).