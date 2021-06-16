Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дешам оценил игру сборной Франции в матче с Германией

00:50
Дидье Дешам. Фото Twitter
Дидье Дешам. Фото Twitter
Теги:

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Германии (1:0).

«Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, что они в этой схватке и подтвердили.

Мы были близки и ко второму голу, который привнес бы спокойствия, но и без него мы не сильно пострадали во втором тайме. Получился матч, насыщенный высококлассной и талантливой игрой», — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024456--france-vs-germany/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 26234
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Франция обыграла Германию на Евро-2020, Хуммельс забил в свои ворота
Дешам оценил игру сборной Франции в матче с Германией
Испания и Швеция сыграли вничью на Евро-2020
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро в истории

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи


  • John Doe

    А если бы не косяк Хуммельса? Просидев весь матч играя по счету, не стоит оценивать игру так, словно Франция была во всем сильнее. Залети "дурак" вам, а не Германии, и еще как игра бы повернулапсь, если по счету стала играть немчура со своей привычкой к "орднунгу".

    16.06.2021