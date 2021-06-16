Дешам оценил игру сборной Франции в матче с Германией
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Германии (1:0).
«Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, что они в этой схватке и подтвердили.
Мы были близки и ко второму голу, который привнес бы спокойствия, но и без него мы не сильно пострадали во втором тайме. Получился матч, насыщенный высококлассной и талантливой игрой», — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.
Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024456--france-vs-germany/
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John Doe
А если бы не косяк Хуммельса? Просидев весь матч играя по счету, не стоит оценивать игру так, словно Франция была во всем сильнее. Залети "дурак" вам, а не Германии, и еще как игра бы повернулапсь, если по счету стала играть немчура со своей привычкой к "орднунгу".
16.06.2021