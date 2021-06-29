Лизаразю объяснил, почему Франция проиграла Швейцарии

Чемпион Евро-2000 в составе сборной Франции Бишенте Лизаразю после поражения от Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы отметил низкую физическую готовность французов.

«В этой игре мы были не на высоте с точки зрения физической готовности, хотя в дополнительное время выглядели немного свежее. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы что-то изменить. А дальше — лотерея», — цитирует пресс-служба УЕФА Лизаразю.

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Следующим соперником швейцарцев по плей-офф будет Испания.