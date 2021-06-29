Лев: «Ужасно, что Германия вылетела. Мы надеялись добиться большего на Евро»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Англии (0:2).

«Для всех нас это — огромное разочарование. Мы надеялись добиться большего на этом турнире и верили в нашу команду. В таких матчах необходимо использовать те немногие шансы, которые у вас возникают. Тимо Вернер и Томас Мюллер, к сожалению, не смогли воспользоваться ими и забить. В общем, ужасно, что мы вылетели», — цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

Англичане в четвертьфинале турнира сыграют с победителями матча между шведами и украинцами, который завершится позднее во вторник. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.