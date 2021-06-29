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Нойер — о поражении от Англии: «Это стало большим разочарованием»

22:07
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата Европы против Англии (0:2).

«У нас был шанс выйти в четвертьфинал, победить в матче против сильной команды. К сожалению, мы не использовали этот шанс. Это стало большим разочарованием», — приводит слова Нойера Twitter бундестим.

Англичане в четвертьфинале турнира сыграют с победителями матча между шведами и украинцами, который завершится позднее во вторник. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.

Англия — Германия

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Иван Шитик все материалы автора

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