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Кудряшов пропустит два матча сборной России на Евро-2020 по футболу

16:10
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова, рассказала о состоянии супруга, который получил травму на разминке перед товарищеским матчем против сборной Болгарии (0:1).

«Самое нелепое, что могло произойти — произошло, еще и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Все было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем.

В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число — под вопросом.

В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится", — цитирует Кудряшову Sport24.

5 июня сообщалось, что 34-летний футболист пропустит чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На Евро сборная России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-06-07-zhena-kudryashova-fedya-propustit-pervyye-dve-igry-sbornoy-rossii-na-yevro-2020-tretya---pod-voprosom

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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