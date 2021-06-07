Кудряшов пропустит два матча сборной России на Евро-2020 по футболу

Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова, рассказала о состоянии супруга, который получил травму на разминке перед товарищеским матчем против сборной Болгарии (0:1).

«Самое нелепое, что могло произойти — произошло, еще и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Все было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем.

В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число — под вопросом.

В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится", — цитирует Кудряшову Sport24.

5 июня сообщалось, что 34-летний футболист пропустит чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На Евро сборная России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.