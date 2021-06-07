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Игрок сборной Латвии сдал положительный тест на коронавирус за пару часов до начала матча с Германией

16:42

Пресс-служба Футбольной федерации Латвии сообщила, что один из их игроков национальной команды сдал положительный тест на коронавирус в преддверии товарищеского матча против Германии.

Имя игрока не называется, известно, что данный футболист уже изолирован от команды.

Матч Латвия — Германия должен был состояться сегодня, 7 июня, в 21:45 мск. В данный момент латвийская и немецкая стороны решают вопрос о проведении или переносе матча.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-06-07-sbornaya-latvii-soobshchila-o-koronaviruse-v-komande-za-schitannyye-chasy-do-nachala-matcha-s-germaniyey

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