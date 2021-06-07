Игрок сборной Латвии сдал положительный тест на коронавирус за пару часов до начала матча с Германией

Пресс-служба Футбольной федерации Латвии сообщила, что один из их игроков национальной команды сдал положительный тест на коронавирус в преддверии товарищеского матча против Германии.

Имя игрока не называется, известно, что данный футболист уже изолирован от команды.

Матч Латвия — Германия должен был состояться сегодня, 7 июня, в 21:45 мск. В данный момент латвийская и немецкая стороны решают вопрос о проведении или переносе матча.