Игрок сборной Латвии сдал положительный тест на коронавирус за пару часов до начала матча с Германией
16:42
Пресс-служба Футбольной федерации Латвии сообщила, что один из их игроков национальной команды сдал положительный тест на коронавирус в преддверии товарищеского матча против Германии.
Имя игрока не называется, известно, что данный футболист уже изолирован от команды.
Матч Латвия — Германия должен был состояться сегодня, 7 июня, в 21:45 мск. В данный момент латвийская и немецкая стороны решают вопрос о проведении или переносе матча.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-06-07-sbornaya-latvii-soobshchila-o-koronaviruse-v-komande-za-schitannyye-chasy-do-nachala-matcha-s-germaniyey
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