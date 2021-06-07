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Сборная Испании вакцинируется перед Евро-2020

15:26
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Правительство Испании одобрит вакцинацию национальной сборной перед чемпионатом Европы по футболу, сообщает COPE.

По информации СМИ, ранее правительство было против вакцинации игроков, но сейчас дало разрешение. Процедура будет одобрена Советом общественного здравоохранения во вторник, 8 июня.

6 июня стало известно, что капитан сборной Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании в группе E сыграет против Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

Дополнительная информация:

https://www.cope.es/deportes/futbol/futbol-seleccion/noticias/gobierno-aprueba-vacunacion-los-jugadores-seleccion-espanola-20210607_1328910

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