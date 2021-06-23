Кто попадет в плей-офф на Англию? Расклады перед последним туром в «группе смерти» Евро

Перед последним туром положение в группе F чемпионата Европы выглядит так:

Франция — 4 очка, разность мячей — 2-1

Германия — 3, 4-3

Португалия — 3, 5-4

Венгрия — 1, 1-4

Оставшиеся матчи, который состоятся сегодня: Португалия — Франция, Германия — Венгрия.

Рассмотрим расклады в этой группе:

Франция почти обеспечила себе выход в плей-офф. В случае победы над Португалией она займет первое место в группе, при ничьей — второе при победе немцев над венграми и первое при других результатах. В случае поражения от португальцев французы будут вторыми при ничьей Германии и Венгрии, третьими при победе команды Йоахима Лева, а вот если 3 очка наберут венгры, выше будет сборная с лучшей разностью мячей. При этом с третьего места Франция попадет в плей-офф.

Венгрии для выхода в 1/8 финала нужна только победа. При ней она может стать второй (при поражении португальцев) или третьей. С 4 очками венгры в плей-офф, как и французы попадут с любого места.

Германия может занять первое место при победе, если Франция не обыграет Португалию. При ничьей немцы станут либо вторыми (если Португалия не обыграет Францию), либо третьими (если обыграет). А вот в случае поражения Германия будет третьей (если Португалия проиграет Франции) или четвертой (если не проиграет). С 4 очками немцы выйдут в плей-офф с 3-го места, с 3 — если не проиграют в три мяча.

Португалия также может стать первой — нужны 3 очка против Франции и невыигрыш Германии. При успехе немцев португальцы останутся вторыми. В случае ничьей Роналду с партнерами станут третьими, если венгры обыграют немцев, в противном случае — поднимутся на второе место. А вот при поражении португальцы могут свалиться на четвертое место, если Германия тоже проиграет. Как и немцы, 4 очка с 3-м местом — гарантированный вариант для плей-офф, 3 — тоже нормальный, если Португалия вдруг не уступит Франции крупно.

Команда со второго места в группе попадает в плей-офф на Англию, а с третьего — скорее всего, на Нидерланды или Бельгию.