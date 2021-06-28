Клопп считает, что сборную Германии нельзя списывать со счетов
15:00
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о сборной Германии в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Англии.
«Списывать Германию со счетов — это безумие. Мы хорошо сыграли с Францией (0:1), а над Португалией (4:2) доминировали так, как ни над кем другим за последние годы.
Против Венгрии (2:2) было сложно, да. Но больше ничего не произошло. Иногда команде нужен такой матч. А теперь мы ждем хорошей игры во вторник», — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на Bild.
Матч Англия — Германия состоится 29 июня в Лондоне. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/klopp-it-would-be-crazy-to-write-off-germany-despite-hungary/65678kix7al61u6igrzcz4uab
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