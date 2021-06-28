Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус в интервью «СЭ» высказался о работе Станислава Черчесова в сборной России.

Российская сборная заняла последнее место в группе на чемпионате Европы.

— Сейчас идет мощная дискуссия по поводу Станислава Черчесова. Ваше мнение?

— Я далековат от эпицентра событий, чтобы делать категоричные выводы. Любого тренера оценивают по результатам. На ЧМ-2018 он у Стани был супер. Хотя многие прочили провал, но я еще до турнира говорил, что верю в работу тренерского штаба. Вся страна тогда была в эйфории — сборная оказалась в числе восьми лучших команд планеты, вылетели только по пенальти. Сейчас все сложилось совсем не так хорошо. И Черчесов не стал уходить от ответственности, он ее взял на себя на пресс-конференции. При этом я его хорошо знаю — Стани не уйдет сам, он будет бороться, чтобы доказать, что возможно повторение успеха ЧМ.

Здесь важно задавать правильные вопросы и трезво оценивать ситуацию. Давайте посмотрим. Тренер итальянцев меняет полсостава, и мы не видим разницы. Там вторая команда сыграет не хуже первой. А у Черчесова выбор практически из 15 человек. В заявке 26 игроков, но у многих разрыв в классе с лидерами очень высок, на них особо нет расчета. Думаю, и болельщики не назовут тех, кто реально готов усиливать сборную, помимо тех, которых задействовал тренерский штаб. И здесь, наверное, не вина Черчесова, а его беда. Он работает с теми, кого готовят в клубах. Где качественные футболисты? Сколько из них могут играть на уровне Евро? Где поколение новых молодых звезд? Это все вопросы по детскому футболу.

Квалифицируются ли ваши юношеские сборные в финальные турниры? Как часто? А выходят там из группы? Когда мы последний раз видели Россию на молодежном чемпионате Европы? Сейчас наконец прошли определенную стадию, но в финальную майскую часть снова не попали. Почему такое происходит?

Вот где надо разбираться. Вот где причины искать.

На клубном уровне, скажем в юношеской Лиге чемпионов, как ваши академии себя проявляют? Как далеко проходят? Думаю, вопросы шире и глобальнее, перестановкой на посту главного тренера сборной их не решить.