Кейн рассказал, что нужно сборной Англии для выхода в финал Евро-2020

Форвард сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2020 против Дании.

«Прежде всего, это отличная команда. В прошлом году мы дважды играли с ними в Лиге наций, и мы не победили ни в одной игре — ничья и поражение. С тех пор мы набрали обороты, но нам надо сосредоточиться на себе. Полуфинал пройдет на нашем стадионе, и мы должны использовать все эти положительные моменты. Если мы будем играть так, как мы умеем, у нас будет прекрасная возможность выйти в финал», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Полуфинал Англия — Дания пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.