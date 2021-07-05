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Кейн рассказал, что нужно сборной Англии для выхода в финал Евро-2020

04:58
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Форвард сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2020 против Дании.

«Прежде всего, это отличная команда. В прошлом году мы дважды играли с ними в Лиге наций, и мы не победили ни в одной игре — ничья и поражение. С тех пор мы набрали обороты, но нам надо сосредоточиться на себе. Полуфинал пройдет на нашем стадионе, и мы должны использовать все эти положительные моменты. Если мы будем играть так, как мы умеем, у нас будет прекрасная возможность выйти в финал», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Полуфинал Англия — Дания пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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