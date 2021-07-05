Кьеза: «Мората был одним из тех, кто помог мне лучше вписаться в «Ювентус»

Форвард сборной Италии Федерико Кьеза перед полуфиналом Евро-2020 против Испании рассказал об отношениях с испанским форвардом Альваро Моратой. Оба игрока в сезоне-2020/21 выступали за «Ювентус».

«Мы поговорили и поздравили друг друга с голами. Мы поприветствуем друг друга. Он был одним из тех, кто помог мне лучше вписаться в «Ювентус». Приятно будет встретиться с ним в полуфинале Евро», — приводит слова Кьезы Sky Sport Italia.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.