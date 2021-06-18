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Кейн рад, что во время матча с Шотландией будет прохладная погода

07:06
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн доволен прогнозом погоды на матч Евро-2020 против Шотландии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли».

«В этом плане будет немного попроще [прогноз погоды говорит о 14 градусах теплах и 80 процентах вероятности дождя]. В прошлый раз было сложно играть в два часа дня. Ощущалось так, словно на улице градусов 40 тепла. Вечером будет прохладнее и приятнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

Англия — Шотландия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024461--england-vs-scotland/

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