Кейн рад, что во время матча с Шотландией будет прохладная погода

Нападающий сборной Англии Харри Кейн доволен прогнозом погоды на матч Евро-2020 против Шотландии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли».

«В этом плане будет немного попроще [прогноз погоды говорит о 14 градусах теплах и 80 процентах вероятности дождя]. В прошлый раз было сложно играть в два часа дня. Ощущалось так, словно на улице градусов 40 тепла. Вечером будет прохладнее и приятнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.