Кейн рад, что во время матча с Шотландией будет прохладная погода
07:06
Нападающий сборной Англии Харри Кейн доволен прогнозом погоды на матч Евро-2020 против Шотландии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли».
«В этом плане будет немного попроще [прогноз погоды говорит о 14 градусах теплах и 80 процентах вероятности дождя]. В прошлый раз было сложно играть в два часа дня. Ощущалось так, словно на улице градусов 40 тепла. Вечером будет прохладнее и приятнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.
Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024461--england-vs-scotland/
Опрос
проголосовало: 32618Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю