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Хамшик назвал залог успеха в матче против Швеции

06:43

Капитан сборной Словакии Марек Хамшик перед матчем Евро-2020 против Швеции отметил, что нужно соответствовать сплоченности и агрессивности шведов.

«Швеция придерживается одного игрового стиля на протяжении долгих лет. Они действуют сплоченно и по-спортивному агрессивно. Если хотим победить, то и нам надо не отставать», — цитирует пресс-служба УЕФА Хамшика.

Матч Швеция — Словакия состоится сегодня, 18 июня. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024464--sweden-vs-slovakia/

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Евгений Козинов все материалы автора
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