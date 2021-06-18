Хамшик назвал залог успеха в матче против Швеции

Капитан сборной Словакии Марек Хамшик перед матчем Евро-2020 против Швеции отметил, что нужно соответствовать сплоченности и агрессивности шведов.

«Швеция придерживается одного игрового стиля на протяжении долгих лет. Они действуют сплоченно и по-спортивному агрессивно. Если хотим победить, то и нам надо не отставать», — цитирует пресс-служба УЕФА Хамшика.

Матч Швеция — Словакия состоится сегодня, 18 июня. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.