Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата Европы против Украины (4:0).

«Главное — вовремя выйти на пик формы. Потрясающий вечер, мы все больше разгоняемся от игры к игре.

Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально", — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

В полуфинале англичане сыграют со сборной Дании. Этот матч состоится 7 июля.