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Кейн: «Главное — вовремя выйти на пик формы. Англия разгоняется от игры к игре»

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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата Европы против Украины (4:0).

«Главное — вовремя выйти на пик формы. Потрясающий вечер, мы все больше разгоняемся от игры к игре.

Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально", — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

В полуфинале англичане сыграют со сборной Дании. Этот матч состоится 7 июля.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024487--ukraine-vs-england/

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