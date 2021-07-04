Андрей Канчельскис: «Думал, что Украина проиграет, но не с таким счетом»

Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение Украины от Англии (0:4) в матче 1/4 финала Евро-2020.

«Все по делу было сегодня, — сказал Канчельскис «СЭ». — Думал, что Украина проиграет, но не с таким счетом. Почему-то со шведами играли в четыре защитника, а сегодня — в три. Мне кажется, это была неправильная перестановка. Может, у них просто не было вариантов — какие-то травмы, кто-то не готов, нездоров и так далее. Но я думаю, из-за этого и было такое количество голов сегодня».

Канчельскис рассказал, за счет чего Украина вышла в четвертьфинал.

«Не только за счет духа, тут все в совокупности: и дух, и фарт, и удача. По крайней мере, вышли в четвертьфинал, обыграли шведов. Есть ли у нас дух? У нас проблемы, которые пусть решает уже федерация футбола. Дух зависит от главного тренера, как он настроит команду, каких игроков поставит и так далее», — добавил Канчельскис.

В полуфинале чемпионата Европы-2020, который пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сборная Англии сыграет с Данией.