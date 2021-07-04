Магуайр: «Англия не собирается останавливаться»
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Защитник сборной Англии Харри Магуайр после разгрома Украины (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020 отметил, что команда хочет пройти дальше.
«Прекрасное ощущение во второй раз подряд выйти в полуфинал на крупном турнире — это серьезно, — цитирует Магуайра BBC. — Я не хочу никому портить настроение, но мы не собираемся останавливаться. Впереди еще один важный матч, и в этот раз хотим пройти дальше.
Мы хотели лучше использовать свои стандарты, до сих пор здесь со стандартов не забивали, а сегодня забили дважды: я и Джордан Хендерсон. Люк Шоу отлично подал, а я хорошо попал и сразу понял, что это гол. Забивать приятно, но все-таки главное, что мы выиграли".
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