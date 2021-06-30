Кейн догнал Руни по числу голов на крупных турнирах в составе сборной Англии
08:17
Форвард сборной Англии Харри Кейн отличился в матче 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0).
Для 27-летнего форварда это седьмой гол на крупных международных турнирах в составе национальной команды. По этому показателю Кейн сравнялся с Уэйном Руни. Больше них на крупных турнирах забили только Гари Линекер (10) и Алан Ширер (9).
На счету Кейна 58 матчей за сборную Англии, в которых он забил 35 голов. На Евро-2020 форвард провел все четыре матча и забил один гол.
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