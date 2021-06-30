Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Кейн догнал Руни по числу голов на крупных турнирах в составе сборной Англии

08:17
Теги:

Форвард сборной Англии Харри Кейн отличился в матче 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0).

Для 27-летнего форварда это седьмой гол на крупных международных турнирах в составе национальной команды. По этому показателю Кейн сравнялся с Уэйном Руни. Больше них на крупных турнирах забили только Гари Линекер (10) и Алан Ширер (9).

На счету Кейна 58 матчей за сборную Англии, в которых он забил 35 голов. На Евро-2020 форвард провел все четыре матча и забил один гол.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5032
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Украина или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Почему Украина выше Франции и Португалии на Евро-2020
«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»
"Завтра встретимся": опубликованы последние слова экипажа "Союз-11"
Два яхтсмена из Петербурга пропали в Атлантическом океане
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля