Кейн догнал Руни по числу голов на крупных турнирах в составе сборной Англии

Форвард сборной Англии Харри Кейн отличился в матче 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0).

Для 27-летнего форварда это седьмой гол на крупных международных турнирах в составе национальной команды. По этому показателю Кейн сравнялся с Уэйном Руни. Больше них на крупных турнирах забили только Гари Линекер (10) и Алан Ширер (9).

На счету Кейна 58 матчей за сборную Англии, в которых он забил 35 голов. На Евро-2020 форвард провел все четыре матча и забил один гол.