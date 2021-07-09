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Каспер Шмейхель рассказал, что сборная Дании смотрела видео празднования датских болельщиков для мотивации

15:47
Каспер Шмейхель. Фото Reuters
Каспер Шмейхель. Фото Reuters
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Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель рассказал, что футболисты национальной команды смотрели на празднования датских фанатов для дополнительной мотивации на Евро-2020.

«Я испытываю очень странные чувства от возвращения домой. Мы не готовы возвращаться. Жаль, что мы находимся здесь именно сейчас, а не позже. С другой стороны, здорово вновь увидеть близких. Пока мы были на Евро, мы смотрели видео с улиц и площадей Дании и использовали их как дополнительный источник для мотивации», — приводит Politiken слова Шмейхеля.

На Евро-2020 сборная Дании дошла до полуфинала, где уступила Англии (1:2 доп.вр.).

Дополнительная информация:

https://politiken.dk/sport/fodbold/art8284013/Fodboldlandsholdet-takker-fans-og-befolkning-med-klapsalver

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Иван Торопцев все материалы автора

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