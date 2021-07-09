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Финал Евро Италия — Англия: дата матча и время начала прямой трансляции

15:10
11 июля в Лондоне пройдет финал Евро-2020 Италия — Англия. Фото Reuters
11 июля в Лондоне пройдет финал Евро-2020 Италия — Англия. Фото Reuters
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11 июля в Лондоне сборная Италии сыграет с Англией в финале Евро-2020 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли», начало — в 22.00 (мск).

Команда Гарета Саутгейта вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане оказались сильнее Германии (2:0), в четвертьфинале они разгромили Украину (4:0), а в полуфинале выиграли у Дании в дополнительное время (2:1).

Коллектив Роберто Манчини с первой строчки в своей группе A вышел в 1/8 финала чемпионата Европы, где в дополнительное время победил Австрию (2:1). В 1/4 финала итальянцы прошли Бельгию (2:1), а в 1/2 в серии пенальти переиграли Испанию (1:1, 4:2 — по пен.).

Следить за трансляцией матча Италия — Англия можно будет на сайте «СЭ» и в прямом эфире с помощью видеотрансляции на телеканале «Россия» (сайт «Смотрим.ру»).

Италия — Англия

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года