11 июля в Лондоне сборная Италии сыграет с Англией в финале Евро-2020 по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли», начало — в 22.00 (мск).

Команда Гарета Саутгейта вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане оказались сильнее Германии (2:0), в четвертьфинале они разгромили Украину (4:0), а в полуфинале выиграли у Дании в дополнительное время (2:1).

Коллектив Роберто Манчини с первой строчки в своей группе A вышел в 1/8 финала чемпионата Европы, где в дополнительное время победил Австрию (2:1). В 1/4 финала итальянцы прошли Бельгию (2:1), а в 1/2 в серии пенальти переиграли Испанию (1:1, 4:2 — по пен.).

Следить за трансляцией матча Италия — Англия можно будет на сайте «СЭ» и в прямом эфире с помощью видеотрансляции на телеканале «Россия» (сайт «Смотрим.ру»).